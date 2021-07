Nonostante le numerose nuove uscite,torna in testa alla classifica italiana giovedì dopo che per qualche giornoha dominato gli incassi. Il secondo film della saga ieri ha raccolto quasi 35 mila euro, salendo così a quasi mezzo milione di euro in poco più di una settimana.

Apre al secondo posto Io sono nessuno: il film d’azione con Bob Odenkirk ieri ha raccolto 21 mila euro, con la seconda media per sala. Terza posizione per Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga, che incassa 18 mila euro e durante il weekend dovrebbe recuperare terreno.

Al quarto posto Una donna promettente incassa 13 mila euro, salendo a 159 mila euro complessivi, mentre chiude la top-five The Conjuring – Per ordine del diavolo, con 12 mila euro e un totale di 1.9 milioni di euro. Scende al sesto posto Crudelia, con 10 mila euro e un totale di quasi 2.1 milioni di euro, mentre apre al settimo posto Boys con 9.634 euro. Debutta all’ottavo posto La terra dei figli, con 7.089 euro, mentre al nono posto Songbird incassa 6.624 euro e sale a 11.778 euro in due giorni. Chiude la top ten Spiral – L’eredità di Saw, con 6.223 euro e un totale di 310 mila euro.

INCASSI ITALIA 1 LUGLIO 2021

A QUIET PLACE 2 – € 34.915 / € 496.941 IO SONO NESSUNO – € 21.833 / € 21.833 PETER RABBIT 2 – UN BIRBANTE IN FUGA – € 18.433 / € 18.433 UNA DONNA PROMETTENTE – € 13.243 / € 159.623 THE CONJURING – PER ORDINE DEL DIAVOLO – € 12.503 / € 1.917.912 CRUDELIA – € 10.672 / € 2.083.909 BOYS – € 9.634 / € 9.830 LA TERRA DEI FIGLI – € 7.089 / € 8.317 SONGBIRD – € 6.624 / € 11.778 SPIRAL – L’EREDITÀ DI SAW – € 6.223 / € 310.553

Fonte: Cinetel