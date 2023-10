The Wrap riporta in esclusiva che per A24, la compagnia dietro film come Everything Everywhere All At Once, Diamanti grezzi, Midsommar – Il villaggio dei dannati e Lady Bird, c’è qualche cambiamento all’orizzonte.

Lo studio a quanto pare intende puntare su altri tipi di film, “grosse proprietà intellettuali” e “film più commerciali“.

“Tutti nell’ambiente del cinema indipendente sanno che A24 deve dirottare la produzione verso film più commerciali assieme alla proposta arthouse” ha commentato un dirigente nella distribuzione. “Con una valutazione di 2,5 miliardi di dollari, è piuttosto ovvio che debbano espandere la proposta con film più commerciali“.

È di pochi giorni fa la notizia che la compagnia sarebbe interessata ad acquisire i diritti di Halloween dalla Miramax, anche se per il momento su quel fronte tutto tace.

Il sito spiega che l’intenzione dello studio non sarebbe di produrre meno “drammi autoriali”, ma semplicemente di “fare di più”, senza dimenticare anche il mondo dei documentari.

Si tratta di una mossa necessaria, nonostante il grandissimo successo di alcuni titoli, per fare i conti con i milioni di dollari persi con drammi come Waves – Le onde della vita, Sir Gawain e il cavaliere verde e Beau ha paura, che ha causato una perdita di 35 milioni di dollari.

Il prossimo film targato A24 sarà Dream Scenario, con Nicolas Cage.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Classifiche consigliate