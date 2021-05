È ufficiale: Aaron Taylor-Johnson sarà il protagonista di, il nuovo film Marvel firmato Sony Pictures in sviluppo ormai da tempo.

A dirigere la pellicola sarà J.C. Chandor (Triple Frontier, Margin Call e A Most Violent Year), come annunciato tempo fa, su una sceneggiatura di Art Marcum & Matt Holloway e Richard Wenk.

A produrre il film Matt Tolmach insieme ad Avi Arad, la sceneggiatura è stata scritta da Art Marcum e Matt Holloway (che succedono a Richard Wenk).

Noto anche con il nome di Sergei Kravinoff, Kraven il Cacciatore è uno dei nemici più temibili dell’Uomo Ragno, nonché fratellastro di Camaleonte. Il personaggio ottiene i suoi poteri animaleschi grazie ad una pozione trovata in Africa durante uno dei suoi molteplici viaggi. La sua prima comparsa nei fumetti risale al 1964.

È il terzo ruolo da cinecomic per Aaron Taylor-Johnson: ha partecipato a Kick-Ass e Kick-Ass 2 della Lionsgate ed è stato Quicksilver in Avengers: Age of Ultron dei Marvel Studios.

Kraven il Cacciatore va ad affiancare altri film live-action in sviluppo o in post-produzione oltre al franchise di Spider-Man prodotto assieme ai Marvel Studios: sono infatti in arrivo Venom: la Furia di Carnage e Morbius, e in sviluppo film su personaggi come Madame Web (diretto da S.K. Clarkson), Jackpot (con Marc Guggenheim alla sceneggiatura) e probabilmente Spider-Woman con Olivia Wilde alla regia.

L’uscita di Kraven il Cacciatore è fissata al 13 gennaio 2023.

Fonte: thewrap