Sono passati alcuni giorni dalla famigerata Notte degli Oscar 2022 in cuiha colpitoin mondovisione dopo una battuta su sua moglie Jada Pinkett Smith. L’attore si è scusato , e anche la moglie ha rotto il silenzio . Chi non aveva ancora parlato, almeno fino ad oggi, è Chris Rock: il comico è rimasto in silenzio in tutti questi giorni, sappiamo solo che ha deciso subito di non sporgere denuncia su quanto accaduto.

Mercoledì sera, però, ha commentato l’accaduto sul palco del suo standup show a Boston, in un Wilbur Theater pieno di spettatori (contiene infatti un migliaio di posti a sedere). Dopo due minuti di standing ovation, l’attore ha cercato di calmare il pubblico (“Yo, fatemi fare il mio spettacolo!”) e ha poi esclamato:

Com’è stato il vostro weekend? Non ho molto da dire su quanto è accaduto, quindi se siete venuti a sentire questo… sappiate che il mio spettacolo è stato scritto interamente prima dello scorso weekend. Sto ancora cercando di processare quanto accaduto. Quindi a un certo punto ne parlerò. Sarà qualcosa di serio e di divertente.

I prezzi dei biglietti per lo spettacolo, inizialmente fissati a meno di cinquanta dollari, sono schizzati alle stelle in questi giorni, arrivando a essere rivenduti per 800 e perfino 1200 dollari (alcuni siti li davani a 8000 dollari). Rock rimarrà a Boston per quattro giorni, facendo due spettacoli al giorno. Il suo “Ego Death World Tour” inizierà poi il mese prossimo in New Jersey: è il suo primo tour in cinque anni.

Ecco l’audio della dichiarazione di Rock, grazie a Variety:

Nel frattempo sempre Variety svela alcuni dettagli aggiuntivi sull’indagine che l’Academy sta avviando nei confronti di Will Smith. Secondo quanto riporta il sito, che cita una nuova lettera inviata dall’organizzazione, l’attore ora rischia “sospensione, espulsione o altre sanzioni”, poiché ha violato il codice di condotta che prevede provvedimenti in caso di “contatto fisico inappropriato, comportamento aggressivo o minaccioso, in grado di compromettere l’integrità dell’Academy”. L’Academy ha confermato di aver chiesto a Will Smith di lasciare il Dolby Theatre nel lasso di tempo intercorso tra “l’incidente” e l’annuncio della sua vittoria, ma che Smith si è rifiutato di farlo. In molti si chiedono il motivo per cui l’attore non è stato allontanato dal teatro, ma va sottolineato quanto la situazione fosse delicata: i produttori non potevano ovviamente portarlo via a forza.

Ecco il comunicato completo:

Il consiglio di amministrazione oggi ha avviato provvedimenti disciplinari nei confronti di Will Smith per le violazioni del Codice di Condotta dell’Academy, che riguardano contatto fisico inappropriato, comportamento aggressivo o minaccioso, in grado di compromettere l’integrità dell’Academy. In linea con il codice di condotta e la legge californiana, Will Smith riceverà con almeno due settimane di anticipo una notifica su un voto riguardante queste violazioni e sanzioni, e l’opportunità di essere sentito prima di esso attraverso una risposta scritta. Nel prossimo incontro del consiglio di amministrazione, previsto per il 18 aprile, l’Academy potrebbe prendere un provvedimento disciplinare che potrebbe includere la sospensione, l’espulsione o altre sanzioni previste dal codice. Le azioni di Mr. Smith alla 94 esima edizione degli Oscar sono state un evento profondamente sconvolgente e traumatico da vedere di persona e in televisione. Mr. Rock, ci scusiamo per ciò che hai dovuto subire sul nostro palco e ti ringraziamo per esserti saputo controllare in quel momento. Ci scusiamo anche con i nostri candidati, con gli ospiti e con gli spettatori per ciò che è stato trasmesso in quello che sarebbe dovuto essere un evento di celebrazione. Questa cosa è successa in una maniera totalmente inaspettata. Vogliamo sottolineare di aver chiesto a Mr. Smith di lasciare la cerimonia, ma questi si è rifiutato. Riconosciamo tuttavia che avremmo potuto gestire la situazione in maniera diversa.

Il consiglio di amministrazione ha espulso Harvey Weinstein dall’Academy nell’ottobre del 2017 dopo gli scandali che lo hanno coinvolto. Tuttavia, non gli è stato chiesto di restituire l’Oscar vinto per Shakespeare in Love. Stesso dicasi per Roman Polanski, espulso nel giugno del 2019: il suo Oscar per Il Pianista è rimasto in suo possesso.

Whoopi Goldberg, membro del consiglio di amministrazione, ha confermato durante un episodio di The View che “non gli verrà tolto l’Oscar. Ci saranno conseguenze, ne sono certa, ma non penso che una di queste sarà togliergli l’Oscar”.

