è tornato come ospite al podcast Happy Sad Confused a quasi tre anni di distanza dalla sua prima partecipazione alla trasmissione di Josh Horowitz e, come nella precedente occasione, si è tornato a parlare di Marvel, di cinecomic e Silver Surfer.

Vi ricordiamo che, al tempo del divorzio fra i Marvel Studios ed Edgar Wright per Ant-Man, la compagnia cercò di affidare la regia della pellicola proprio ad Adam Mckay che, però, rinunciò, limitandosi a lavorare alla sceneggiatura insieme a Paul Rudd e poi dedicandosi a La Grande Scommessa, per il quale ha ottenuto la nomination all’Oscar come miglior regista.

Nel corso di quella chiacchierata (ECCO TUTTI I DETTAGLI), il filmmaker aveva rivelato di essere ancora in contatto con Kevin Feige and co rivelando anche su quale personaggio avrebbe gradito lavorare:

Abbiamo parlato di possibili progetti. Abbiamo anche ragionato su qualche idea per Inhumans, a un certo punto. Penso che Feige sia il migliore e che stiano facendo qualcosa di incredibile. […] Penso stiano ragionando su qualcosa legato a Nova. Ma se c’è un personaggio sul quale vorrei lavorare, quello è Silver Surfer. Visivamente sarebbe… si potrebbe fare quello che le Wachowski hanno fatto con Speed Racer, a livello visivo, e allo stesso tempo c’è una storia emozionante nella quale il protagonista deve fare una scelta per salvare il suo pianeta. Sarebbe fantastico.

Arrivando all’oggi, Adam McKay ammette di essere ancora interessato a un film sul personaggio in questione, ma di non averne effettivamente parlato con i Marvel Studios:

Silver Surfer era complicato. C’era qualcosa a riguardo, e lo dico perché l’avevamo effettivamente esaminato. Credo fosse connesso al reboot dei Fantastici Quattro e al fatto che viveva un po’ sotto all’ombrello di quello. Ma c’era qualcosa che forse si era messo in mezzo perché ne avevamo parlato un paio di anni fa, ma potrei anche sbagliarmi o ricordarmi male, ma c’era qualche ragione che ha impedito la realizzazione del film, magari stavano lavorando ad altro. Ero decisamente preso perché per me sarebbe stato facile […] Pensiamo alla storia di Galactus, alle origini di Silver Surfer, a come si è sacrificato per il suo pianeta natale. Norrin Radd: si chiama così, no? Non ho pensato a questo nome da diverso tempo. Sarebbe un film molto facile da fare con un’allegoria ambientale. Potrebbe essere un film incredibile e avrebbe il potenziale per diventare il film Marvel visivamente più impressionante di sempre. Non ho perso interesse nel progetto. Anzi, adesso che ne stiamo parlando, mi è venuta voglia di fare una telefonata per capire cosa sta succedendo.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un film di Silver Surfer diretto da Adam Mckay? Ditecelo qua sotto!