Durante una recente ospitata da Conan O’Brien, Adam Sandler ha parlato con il presentatore dell’effetto che molte celebrità di altri tempi esercitavano ed esercitano tutt’ora, ammettendo entrambi che questo non succede con le neonate star di oggi.

Conan O’Brien ha infatti iniziato il discorso dicendo:

È qualcosa di cui mi sono reso conto recentemente: puoi essere una vera icona e una delle star più acclamate al mondo, ma se il tuo successo è abbastanza recente, se sei diventato famoso circa 5 anni fa, ovviamente mi fa piacere conoscerti… ma non avrai mai quell’effetto sconvolgente su di me. Non riesco ad emozionarmi nello stesso modo in cui mi sentirei se incontrassi invece qualcuno degli idoli con cui sono cresciuto da piccolo.

Sandler ha replicato che per lui c’è una sola eccezione a questa regola, Taylor Swift:

Vuoi sapere qual è l’unica eccezione? Taylor Swift! Visto quello che significa per le mie figlie, ogni volta che siamo in sua presenza divento nervoso e mi comporto da cretino. Perché non voglio mandare tutto all’aria, di colpo mi ritrovo a chiamarla urlando il suo nome con un tono di voce un po’ troppo alto. Insomma, non riesco a mantenere il sangue freddo come vorrei.