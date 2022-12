Adam Sandler spiega che nessuno gli ha mai offerto un ruolo in un grosso franchise

Durante un’intervista con Josh Horowitz per l’Happy Sad Confused Podcast, Adam Sandler ha parlato della sua carriera e del fatto che non si è mai legato a un franchise in particolare.

LEGGI – Adam Sandler confermato nel prossimo film Netflix dei fratelli Safdie

Horowitz ha chiesto all’attore se ha mai preso in considerazione l’idea di entrare in una saga celebre come Marvel, DC, Star Wars, Harry Potter, così lui ha spiegato:

Non ci ho mai pensato, forse perché nessuno me l’ha mai chiesto. Non lo so, ma amo quella roba. Quando la vedo penso sempre: “Wow, che film pazzeschi“. Ma no, non è successo e probabilmente non succederà mai.

Dopo Hustle, vedremo Adam Sandler in in Murder Mistery 2, prossimamente su Netflix.