Quando inizierà la produzione del nuovo film dei fratelli Josh e Benny Safdie (Diamanti Grezzi) con Adam Sandler?

In una recente intervista a Collider lo stesso Sandler ha accennato al progetto e a come lo sciopero SAG-AFTRA abbia messo il bastone tra le ruote del progetto per via di una peculiarità del lungometraggio, in quanto il baseball ha una certa rilevanza ai fini della trama:

Non ne siamo sicuri al momento. Abbiamo perso l’opportunità della stagione del baseball a causa dello sciopero. Molto sarebbe stato girato durante il baseball dal vivo. Quindi ci vorrà tempo. Stiamo cercando di capire tutto proprio in questo momento. Non sono sicuro di quando accadrà.

