É morto all’età di 77 anni David Emge, noto al pubblico come Plyboy in Zombi di George A. Romero.

Il necrologio della sua città natale in Indiana riporta che l’attore é morto lo scorso sabato al West River Health Campus. Le cause della morte non sono state rese pubbliche.

L’attore, oltre al classico horror di Romero era apparso anche nel sequel e in altri progetti come The Devil and Sam Silverstein (1976), The Liberation of Cherry Janowski (1976), Basket Case 2 (1990) e Hellmaster (1992).

David Emge ha lasciato le sue sorelle Sue, Kathleen e Barbara, e numerosi nipoti.

