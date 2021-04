L’alba dei morti viventi va in onda su Italia 2 Mediaset questa sera alle 21:15 e in replica domani sera alle 23:04

Pochi registi in circolazione attirano tanta attenzione e catalizzano la discussione quanto fa Zack Snyder, e pochi argomenti infiammano chi ha la passione per l’horror quanto la diatriba tra gli zombi romeriani e quelli che corrono. Per cui, in tempi di Justice League e #releasethesnydercut, riguardare la sua versione di L’alba dei morti viventi, il suo primo film da regista datato 2004, è un’esperienza affascinante e anche straniante, perché le valutazioni sull’autore si intrecciano a quelle sull’operazione e sull’essenza stessa del film di zombi – mentre al tempo, ormai 17 anni fa, ci domandavamo solo chi fosse questo tizio coraggioso o incosciente abbastanza da debuttare con il remake di uno dei migliori horror di sempre. Le reazioni a L’alba dei morti viventi furono contrastanti e probabilmente lo sarebbero ancora se il film uscisse oggi (ma per quello in effetti ci basta aspettare l’uscita di Army of the Dead e della sua tigre non-morta); ecco perché abbiamo invitato a discutere dell’argomento due persone che la pensano in maniera radicalmente opposta, e che qui sotto cercano di stabilire chi abbia ragione nella sempiterna diatriba: gli zombi possono correre oppure no?

Ma infatti Danny Boyle li chiamava “infetti”, e più in generale non li chiamava.

E io dovrei discutere con te di questa cosa? Lo zombi al cinema l’ha definito Romero, ma non è che se lo sia inventato dal nulla: ha una tradizione, una storia, un passato, radici nel folklore di Haiti, uno zombi si muove lento perché è la sua natura di stolido cadavere rianimato. Non puoi decidere all’improvviso di farlo correre, e sulla base di cosa, poi? A un certo punto non è neanche più uno zombi, e il tuo film di zombi si ritrova clamorosamente privo di zombi.

Smettila prima ancora di cominciare. Comunque sì, è L’alba dei morti viventi, il film con cui Zack Snyder ha debuttato al cinema e che è un remake del classico di Romero, con un twist che era già stato introdotto due anni prima da Danny Boyle in 28 giorni dopo, e cioè gli zombi non sono più cadaveri ambulanti mezzi sfasciati che si muovono lenti e goffi e rappresentano una minaccia solo se non ti accorgi che stanno arrivando perché altrimenti ti basta trotterellare via per salvarti, ma decatleti con la rabbia e lo sprint di Usain Bolt.

Senti, se proprio dobbiamo farlo, prima di cominciare possiamo mettere in chiaro una cosa? Il film di cui stiamo parlando è Zack Snyder’s L’alba dei morti viventi – Snyder Cut che dura 5 ore ed è girato in b/n 4:3 su una pellicola ricoperta di bruciature di sigaretta, giusto?

Ma sì, 28 giorni dopo e L’alba di Snyder hanno dimostrato che è possibile rivoluzionare la figura dello zombi senza snaturarla ma semplicemente rendendola più moderna e appetibile non solo ai c.d. “legacy fans” ma anche alle nuove generazioni, quelle di Fortnite e Call of Duty.

[P2] … non so perché mi aspettavo altro.

[P1] Gli zombi non corrono. Per me possiamo chiuderla qui.

Quindi sei d’accordo con me che non stiamo parlando di un film di zombi quando parliamo di L’alba dei morti viventi.

Ma no, cosa c’entra, lo zombi non è qui [si indica il corpo] ma qui [si porta la mano al cervello] e qui [la abbassa sul cuore]. Il punto dei film di zombi è prendere l’essere umano e spogliarlo di tutte le caratteristiche interiori che lo rendono tale, ma senza modificarne troppo l’aspetto esteriore: in questo modo i personaggi si trovano di fronte a una sorta di specchio deformante nel quale possono rivedere loro stessi e cercare di capire che cosa li renda davvero umani. In alternativa gli zombi si possono usare come metafora di qualcosa, e siccome sul centro commerciale torneremo dopo ti propongo un altro esempio: Goal of the Dead è uno zombi movie francese ambientato durante una partita di calcio, nel quale a un certo punto l’intera tifoseria allo stadio si trasforma.

Spoiler!

Già, ci sono degli zombi in un film di zombi. Pazzesco, eh? Comunque, è la solita metafora romeriana rimasticata, solo che al posto del consumismo si prende di mira il tifo cieco e acritico che ci trasforma tutti in persone che… ma ti prego, non farmi fare paralleli con quell’operazione morta vivente lì, hai capito a cosa mi riferisco. Quello che voglio dire è che lo zombi funziona perché assomiglia a un essere umano ma in realtà non è un essere umano, e cosa te ne frega se si trascina in giro o se corre?

Me ne frega perché uno zombi che corre è una minaccia costante, onnipresente e che non ti lascia mai un attimo di respiro, mentre il bello di avere il morto vivente che deambula barcollando è che ti lascia tutto il tempo di costruire una storia basata soprattutto sui personaggi, i rapporti tra loro, la loro reazione all’apocalisse… il film di zombi è bello quando parla di esseri umani e usa gli zombi come sfondo, e gli zombi che corrono fanno più fatica a fare da carta da parati rispetto a quelli che si muovono lenti come…

Niente riferimenti a calciatori croati tornati in Italia dopo il mercato di gennaio, per favore.

… lenti, solo questo volevo dire. Lo zombi lento è un ingrediente fondamentale per dare la giusta atmosfera e il giusto ritmo a un film di zombi. I film di zombi sono una maratona, non uno scatto – altrimenti va a finire che fai solo un altro action con le creature feroci, ma le chiami con la Z per attirare la gente.

OK, ora vallo a dire a James Gunn.

James G… cosa c’entra adesso James Gunn?

L’ha scritto lui L’alba dei morti viventi. E l’ha scritto così, cambiando la natura stessa degli zombi, perché, parole sue, amava troppo l’originale per rifarlo uguale.

James Gunn quello di I guardiani della galassia.

Lui.

Quello che a un certo punto è stato licenziato dalla Disney per delle vecchie battute di cattivo gusto fatte su Twitter.

Lui.

La stessa persona che ha scritto questo film che si apre con una bambina zombi che divora il padre e dove a un certo punto devono sparare in testa a un neonato zombi? E la Disney l’ha comunque assunto e poi si è sorpresa quando ha scoperto che in quegli anni gli piaceva fare battute di cattivo gusto?

Esattamente.