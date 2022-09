Una AI crea il look di celebrità scomparse se fossero vive ancora oggi

Che aspetto avrebbero le celebrità scomparse prematuramente se fossero vive ancora oggi? Questo si è chiesto il fotografo Alper Yesiltas che con l’ausilio di una AI ha immaginato l’aspetto che star del mondo del cinema, della musica e della cultura pop se fossero ancora tra noi.

Tra le personalità prese in esame per questa collezione di immagini intitolata “As if nothing happened” troviamo la Principessa Diana, Freddie Mercury, Heath Ledger, Bruce Lee, Elvis, Jimi Hendrix, 2upac, Janis Joplin, Michael Jackson, Kurt Cobain, John Lennon, Paul Walker e Amy Winehouse.

Trovate le immagini qua sotto e su BoredPanda.com:

