È stato presentato qualche giorno fa, a sorpresa, in anteprima mondiale al SXSW Festival Air – La storia del grande salto, il nuovo film diretto da Ben Affleck con protagonista lo stesso Affleck accanto a Matt Damon, Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker e Viola Davis. Il regista sarà in Italia nei prossimi giorni a presentare il film al Bif&st, e parteciperà alla puntata di domenica sera di Che tempo che fa su Rai 3. I nostri lettori, in vista dell’uscita di Air – La storia del grande salto nei cinema il 6 aprile, potranno vederlo in anteprima gratuita il 3 aprile ad Arcadia Stezzano (riserva i tuoi posti qui).

Contestualmente al lancio al SXSW, sono uscite le prime recensioni della stampa americana, che sembrano decisamente positive. Su RottenTomatoes la percentuale è attualmente del 100%, con un voto medio di 7.9/10 e una ventina di recensioni registrate. Vi proponiamo alcuni estratti:

“È molto divertente”

Empire – È molto divertente, molto più di quanto dovrebbe essere divertente di solito un film su una grande azienda che cerca di fare ancora più soldi. Ma avrebbe potuto fare un po’ più attenzione al terzo dei dieci famosi principi aziendali della Nike: “Viola le regole”.

“Gli attori sotto la regia di Affleck rendono Air qualcosa di speciale”

The Wrap – Le battute presenti nella sceneggiatura di Convery sono divertenti, ma sono soprattutto gli attori sotto l’eccellente regia di Affleck a rendere Air qualcosa di speciale. Non azzecca davvero ogni scena o sentimento, ma quando il film funziona (e spesso funziona), è al massimo della sua potenza.

“Una dichiarazione delle intenzioni future di Affleck”

THR – [L’ultimo atto] sembra profetico se si considera la recente iniziativa di Affleck: l’anno scorso, lui e Damon hanno fondato Artists Equity, una casa di produzione che opera su un modello di condivisione dei profitti nella speranza di creare accordi migliori per tutti coloro che sono impiegati per fare film. Questo fa sembrare Air come la lettera di un ammiratore – nei confronti di Jordan, della sua famiglia, dei dirigenti tenaci della Nike – e una dichiarazione delle intenzioni future di Affleck.

“Funziona in tutti gli aspetti giusti”

The Playlist – Funziona in tutti gli aspetti giusti – ottime interpretazioni, dialoghi forti e un bel focus sulla scenografia e sulla costruzione del mondo degli anni ’80 – si colloca nella fascia superiore della filmografia per papà.

“Uno dei migliori film sportivi mai realizzati”

Indiewire – Ogni attore nel nuovo film di Affleck fornisce un’interpretazione potente e degna di un premio. Air è una schiacciata a canestro, e senza dubbio uno dei migliori film sportivi mai realizzati. Affleck cattura con successo il viaggio commovente e divertente del marketing della Nike, rendendo omaggio rispettoso a tutti quelli coinvolti. Air è una incredibile storia di underdog piena di personaggi adorabili. È veramente un film sulle leggende, fatto da leggende.

“Fa un gran bene sapere che Affleck è tornato dietro la macchina da presa”

Slashfilm – Non sono certo che questo film possa vincere come Miglior Film come fece Argo. Non sono sicuro che riesca a entrare nel pantheon dei grandi film sportivi come The Town ha guadagnato il suo posto come uno dei grandi film di rapina di tutti i tempi. So solo questo: fa un gran bene sapere che Affleck è tornato dietro la macchina da presa. Fa piacere avere qualcuno che si preoccupa così tanto di fare film per adulti, non legati a franchise, che soddisfino il pubblico, e lo faccia pensando alle sale cinematografiche.

“Scegliere Davis come attrice è stata la mossa più intelligente”

Variety – Scegliere Davis come attrice è stata la mossa più intelligente che Affleck potesse fare, in quanto la vincitrice dell’EGOT sta alla recitazione come Jordan sta allo sport: la sua forza ispira e può commuoverci alle lacrime pur facendola sembrare facile.

“I talenti di Ben Affleck superano le aspettative”

Deadline – Nel suo quinto film, i talenti di Ben Affleck superano le aspettative. È cresciuto come attore e regista, ma dà il suo meglio quando fa entrambi.

“Va oltre il semplice biopic sportivo”

DiscussingFilm – Air va oltre a essere un semplice biopic sportivo e diventa un importante documento della storia e della cultura contemporanea.

