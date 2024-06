Alan Cumming ha ricordato la sua esperienza nei panni di Nightcrawler in X-Men 2, la pellicola del 20023 diretta da Bryan Singer sequel di X-Men del 2000.

L’attore, apertamente bisessuale, parlando con Entertainment Weekly ha definito X-Men 2 come “il film più gay” fra quelli che ha interpretato.

Spiega Alan Cumming:

Credo che il film degli X-Men in cui recito sia il film più gay che io abbia mai fatto, e lo dico in tutta onestà. Ha un regista queer e molti attori queer. Amo il fatto che qualcosa di così mainstream e appartenente al mondo dei fumetti sia così queer. Penso che, in un certo senso, questo tipo di film aiuti davvero le persone a capire la queerness, perché puoi affrontarla in un modo artistico, e tutti sono meno spaventati dal concetto. È una metafora della queerness, delle persone che hanno questi grandi doni e cose davvero potenti che devono nascondere per esistere. Le persone queer capiscono perfettamente cosa significhi tutto questo.