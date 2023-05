Alan Menken, compositore, pianista e direttore d’orchestra vincitore di ben 8 Premi Oscar nelle categorie migliore canzone e migliore colonna sonora per La sirenetta, La bella e la bestia, Aladdin e Pocahontas, è stato coinvolto dalla Disney per la promozione della versione in live action di La Sirenetta in arrivo il 23 maggio nei cinema italiani.

Visto che fra i film che ha musicato c’è anche Il Gobbo di Notre Dame, film d’animazione del 1996 diretto da Gary Trousdale e Kirk Wise (è il 34° Classico d’animazione della Casa di Topolino), Comic Book ha chiesto ad Alan Menken un aggiornamento sul live action che la major aveva annunciato nel lontano gennaio del 2019 (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Questa la sua risposta:

Non ne ho idea. Si tratta di un progetto complicato perché il film del Gobbo di Notre Dame, la sua storia, tocca tematiche molto reali, questioni reali che sono tematiche importanti che dovrebbero essere esplorate e discusse. E bisogna ancora trovare un punto d’incontro sulle modalità con cui intabulare questa discussione. Dovremmo fare un Gobbo senza Fiamme dell’inferno? Non penso. Per questo al momento si trova in una sorta di limbo, ma, in compenso, so che il film di Hercules sta andando avanti e ho un’infarinatura generale circa quello che sta accadendo su quel fronte, ma solo un pizzico perché sono stato più coinvolto sullo spettacolo off Broadway di Hercules che sta per arrivare ed è molto emozionante.

Nel nuovo La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una versione live action del Gobbo di Notre Dame?

FONTE: Comic Book

