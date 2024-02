Alan Ritchson è in attività a Hollywood e dintorni da un paio di decenni ma ha raggiunto lo status di vera e propria celebrità solo di recente grazie al successo ottenuto in streaming da Reacher, la serie TV basata sui libri di Lee Child disponibile in esclusiva su Prime Video.

Ed è proprio ad Alan Ritchson che Men’s health ha dedicato la sua nuova cover story. Nell’articolo, l’attore ha potuto parlare e riflettere sulla sua carriera raccontando anche un aneddoto sulla sua – a quanto pare – pessima audizione fatta al tempo con i Marvel Studios per il ruolo di Thor. Ritchson spiega che non prese neanche troppo seriamente l’occasione perché aveva dato per scontato che alla divisione cinematografica della Casa delle Idee sarebbe importato più dell’aspetto fisico che delle doti recitative.

Non l’ho presa troppo seriamente quell’audizione. Pensavo “Mi daranno la parte se assomiglio al tizio, a nessuno interessa davvero come reciterò”.

Il team dei Marvel Studios però comunicò ai rappresentanti dell’attore che era stato scartato perché non aveva “il mestiere” e che la parte era stata assegnata a Chris Hemsworth.

Dopo il fallimento dell’audizione per Thor, Alan Ritchson cominciò a prendere la recitazione in maniera più seria iscrivendosi a dei corsi e ottenendo piccoli ruoli in serie come serie come “Black Mirror”, “New Girl” e “Brooklyn Nine-Nine”. Dopo essere stato Hank Hall/Hawk dal 2019 al 2021 in Titans è arrivato Reacher. La sua vita era definitivamente cambiata. Racconta infatti che:

Ho ricevuto circa 50 offerte di lavoro il week-end in cui ha esordito la prima stagione di Reacher. Sapevo che la mia vita era cambiata.

Restando in tema fumetti, vi ricordiamo che Alan Ritchson ha interpretato Aquaman in Smallville e avrebbe dovuto recitare, all’epoca, nel pilot di una serie sul personaggio per la neonata The CW, prima che gli venisse preferito Justin Hartley (This is Us) per il ruolo.

