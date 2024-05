In un’intervista con Vanity Fair Alfred Molina ha ricordato il padre e si è commosso nel raccontare il mancato supporto del genitore alla sua carriera d’attore. Ricorda in particolare un episodio di molti anni fa, quando rifiutò il ruolo da manager di un ristorante per proseguire la sua carriera artistica.

Quando ero molto giovane, mio padre mi trovò un lavoro come cameriere nel ristorante dove lui lavorava. Se devo dirlo io stesso, ero un buon cameriere, al punto che la direzione mi offrì l’opportunità di fare un corso di formazione manageriale di due settimane. Ho rifiutato perché avevo ottenuto un lavoro come attore. Mio padre mi disse: “Questo lavoro da attore, quanto ti pagano?” Ho risposto: “Sto ricevendo il salario sindacale, quindi 15 sterline a settimana.”

Il lavoro da manager gli avrebbe fruttato 30 o 35 sterline. Il padre era incredulo.

Mi guardò e aveva quell’espressione che riservi per i folli e i perduti. Mi fissò come se non mi riconoscesse. L’unica cosa che potevo dirgli era: “Questo è ciò che amo, papà.” Non ha mai veramente capito. Ho deluso mio padre. Sì. Se mio padre fosse vissuto un po’ più a lungo, forse si sarebbe reso conto che non avevo sprecato il mio tempo.

Conclude Molina, sforzandosi di trattenere le lacrime:

Mio padre e io non abbiamo mai davvero parlato del mio lavoro. Non mi chiamava dicendo: “Quindi, cosa fai? Cosa succede?”. Non avevamo quel tipo di rapporto. Quando è venuto a mancare, sono andato in Spagna per il funerale e sono stato con la sua vedova e lei tira fuori questa valigia piena di ritagli di giornale, foto, pezzi di riviste e lettere da persone che gli scrivevano dicendo che mi avevano visto. Conservava tutte queste cose, ma non ne parlava mai.

Alfred Molina ha al suo attivo una decennale carriera di successi che vanno da Chocolat a Frida, passando per il Dottor Octopus in Spider-Man 2.

Seguiteci anche su TikTok!

Classifiche consigliate