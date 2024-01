Le ali della libertà, il celebre film con Tim Robbins e Morgan Freeman diretto da Frank Darabont che per un certo periodo è stato bandito in Cina, ha debuttato in veste teatrale a Shenzhen, la quarta città cinese più popolosa.

L’opera è un adattamento del racconto di Stephen King intitolato Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, edito nell’antologia Stagioni diverse.

Il cast è composto da undici attori provenienti da otto paesi che recitano in lingua cinese per la regia del noto attore e regista Zhang Guoli (“Back to 1942,” “The 601st Phone Call”).

Lo spettacolo è co-prodotto da China Dream Live Entertainment e da Longma Entertainment e sarà a Shenzhen fino al 14 giugno per poi approdare a Shanghai (18-21 gennaio) e Pechino (25-28 gennaio).

