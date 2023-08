Vincent Damon Furnier, meglio noto col nome d’arte di Alice Cooper, e Johnny Depp sono amici da tempo immemore. Insieme a Joe Perry, chitarrista e co-fondatore degli Aerosmith, fanno anche parte del gruppo degli Hollywood Vampires, formatosi a Los Angeles nel 2015.

In una chiacchierata fatta con il Times, Alice Cooper ha raccontato di aver dato tempo fa, all’amico Johnny Depp, un “peculiare” consiglio: fare un remake de La guerra dei Roses insieme ad Amber Heard.

Gli ho detto “Johnny, ho un’ottima idea. Tu e Amber potreste fare un remake di La guerra dei Roses. Chi non andrebbe a vederlo?”.

Alice Cooper continua l’aneddoto rivelando che Johnny Depp si è fatto una sonora risata ascoltando il suggerimento di girare con la sua ex-moglie un remake della popolare commedia nera di fine anni ottanta diretta da Danny DeVito e interpretata da Michael Douglas e Kathleen Turner in cui, come recita la sinossi ufficiale “Oliver e Barbara si incontrano e si innamorano a prima vista l’uno dell’altra. Ma una volta sposati e con due bambini, l’idillio inizia a volgere al termine e la felicità lascia ben presto spazio all’odio. Marito e moglie iniziano così una vera e propria guerra nel tentativo di eliminarsi a vicenda”. D’altronde, l’accesa vicenda processuale fra i due ha tenuto banco per mesi e mesi ed è anche al centro di una docuserie arrivata di recente su Netflix che ha dominato le classifiche di visione in tutto il mondo nel fine settimana appena trascorso (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Alice Cooper dice anche che il suo amico Johnny Depp cerca da sempre di scappare dalle attenzioni generate dalla sua vita privata:

Johnny è un bravo chitarrista e in un certo senso sarebbe stato più felice a fare questo, a suonare sul lato del palco in una band e non dover affrontare il livello di attenzione che riceve normalmente. Però è davvero un bravo attore. Che non ha mai visto neanche uno dei suoi film.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Times via Deadline foto dell’articolo via Sito Ufficiale degli Hollywood Vampires

Classifiche consigliate