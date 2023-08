Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie TV più viste in Italia troviamo Depp contro Heard, la docuserie che permette al pubblico di ripercorrere il processo che ha visto scontrarsi Johnny Depp e Amber Heard. Al secondo posto troviamo Painkiller, un dramma carico di tensione con Matthew Brodercik e Uzo Aduba che racconta di un’azienda farmaceutica che rilascia una pillola che scatena un’epidemia a livello nazionale. Nel corso della sua prima settimana, la serie ha totalizzato 7,200,000 visualizzazioni debuttando al primo posto delle serie tv più viste in tutto il mondo in lingua inglese. Terzo posto per Jodie, il prescelto, “la serie che racconta di un dodicenne che scopre di avere il potere di compiere miracoli scuotendo così una tranquilla cittadina costiera. Nel cast anche Dianna Agron.

Al quarto posto troviamo salda la miniserie spagnola con Anna Castillo, Il racconto perfetto, che racconta di “Margot che dopo essere fuggita il giorno delle proprie nozze, si ritrova completamente allo sbando. Non sa però che David e la sua magnifica confusione potrebbero aiutarla a ritrovare la via.” Quinto posto per la serie originale Netflix Avvocato di difesa che sta continuando ad ottener ottimi risultati in tutto il mondo. Alla sua sesta settimana, la serie ha totalizzato 5,200,000 visualizzazioni. Sesta posizione per The Witcher mentre debutta al settimo posto Mask Girl, “la serie originale Netflix coreana che racconta di un’impiegata complessata per il suo aspetto fisico che si trasforma di notte in una celebrità mascherata su internet… finché una serie di eventi funesti non lo sconvolgeranno la vita.”

Chiudono all’ottavo posto Heartstopper, al nono Il Sarto e in decima posizione la docuserie originale Le ultime ore di Mario Biondo.

Tra i film più visti troviamo per la seconda settimana consecutiva Heart of Stone, che settimana scorsa ha totalizzato 33,100,000 di visualizzazioni, pari a 69,600,000 di ore viste. Un buon risultato ma lontano dalle cifre di Red Notice.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Depp contro Heard (Originale Netflix) Painkiller (Originale Netflix) Jodie, il Prescelto (Originale Netflix) Il Racconto Perfetto (Originale Netflix) Avvocato di Difesa (Originale Netflix) The Witcher (Originale Netflix) Mask Girl (Originale Netflix) Heartstopper (Originale Netflix) Il Sarto (Originale Netflix) Le Ultime Ore di Mario Biondo (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Heart of Stone (Originale Netflix) Ghostbusters Legacy (Originale Netflix) L’uomo nel buio (Man in the dark) The Money King (Originale Netflix) Altri dieci giorni tra il bene e il male (Originale Netflix) What men want Il caso Isabella Nardoni (Originale Netflix) Paradise (Originale Netflix) Shark il primo squalo Miracolous – Le storie di Ladybug e Chat Noir: il film

La top 10 delle serie tv e del film più visti negli Stati Uniti il 20 agosto 2023:

