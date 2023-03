Alicia Silverstone lavorerebbe con Brendan Fraser in un sequel di Sbucato dal passato

In una recente apparizione alla ’90s Con Alicia Silverstone ha brevemente discusso della possibilità di ritrovare il neo premio Oscar Brendan Fraser in un ipotetico sequel di Sbucato dal passato, commedia di Hugh Wilson del 1998.

Un fan ha proprio chiesto all’attrice cosa ne direbbe della sopracitata possibilità:

Con Brendan? Farei qualsiasi cosa con Brendan. È stato così divertente. Ho appena visto Brendan dopo aver vinto il suo Oscar ed è così carino. Nel suo discorso ha parlato di come tutti noi attraversiamo questo momento davvero difficile e di come devi crescere, di come sia parte della vita, lottare, e poi guarda cosa gli è successo! Quindi sì, sarei felice di farlo.