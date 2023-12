Quando pensiamo ad Alien, il film di fantascienza di Ridley Scott del 1979, di certo non pensiamo a un prodotto per bambini. Eppure sta per uscire un libro proprio per i più piccoli basato sulla pellicola.

La Penguin Random House pubblicherà il 9 luglio 2024, all’interno della sua collana Little Golden Book, A is for Alien: An ABC Book. Si tratta di un libro che insegnerà ai bambini l’alfabeto sfruttando la storia di Ripley (Sigourney Weaver) e dei suoi compagni a bordo della Nostromo.

Altri franchise sono entrati a far parte della Little Golden Book, come Star Wars o Ghostbusters, ma mai nessuno indirizzato così tanto a un pubblico adulto quanto il film di Ridley Scott.

Seguici anche su TikTok!

FONTE: EW

Classifiche consigliate