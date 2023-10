Il regista Fede Alvarez è tornato a stuzzicare i fan sul suo prossimo capitolo del noto franchise di Alien che arriverà nelle sale nel 2024.

In questo caso Alvarez ha pubblicato sui social “parte della bibliografia” da cui ha attinto per la realizzazione del suo film.

Tra i libri troviamo: The Art of Alien: Isolation, Aliens: The Set Photography, Giger’s Alien, The Art of Ron Cobb, The Making of Alien, Alien Vault; Alien: The Blueprints, Aliens: The Original Years vol. 1 (antologia a fumetti della Marvel), Alien Covenant: David’s Drawings e Aliens: Colonial Marines Technical Manual.

Potete vedere l’immagine qua sotto:

Some of my bibliography when developing my Alien film. Did I missed anything? pic.twitter.com/uxYGLFkwdf — Fede Alvarez (@fedalvar) October 14, 2023

Contrariamente a quanto inizialmente noto, il film non uscirà in streaming su Disney+, ma al cinema a partire dal 16 agosto 2024.

Della trama si sa che seguirà un gruppo di giovani persone su un mondo lontano, che si ritrovano a confrontarsi con la forma di vita più terrificante nell’universo.

Nel cast troviamo David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu, accanto a Cailee Spaeny, già annunciata in precedenza.

FONTE: Twitter

