In mezzo a una ricca serie di cattive notizie in casa Disney arrivate di recente, una, lieta, ha a che fare con il franchise di Alien.

Procediamo con ordine. Ieri, nel tardo pomeriggio, abbiamo riportato gli sconvolgimenti nel calendario delle uscite Disney e i relativi slittamenti nelle date di release dei film del franchise di Avatar e dei vari lungometraggi delle saghe del Marvel Cinematic Universe e Star Wars.

In mezzo a questo marasma, la Disney ha però svelto la data di debutto del nuovo Alien diretto da Fede Alvarez che, contrariamente a quanto noto, uscirà al cinema e non in streaming su Hulu / Disney Plus. La pellicola sarà nelle sale dal 16 agosto del 2024.

Di questo progetto non si sa ancora praticamente nulla. Finora, l’unica cosa ufficiale che abbiamo potuto vedere è stata la foto dal set condivisa da Alvarez in occasione dell’Alien Day che ritraeva un facehugger “abbracciato” a un ciak all’interno di un corridoio sulla cui parete potevamo vedere un pattern che ricordava espressamente il logo della Wyland-Yutani.

Della trama si sa che seguirà un gruppo di giovani persone su un mondo lontano, che si ritrovano a confrontarsi con la forma di vita più terrificante nell’universo.

Nel cast troviamo David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu, accanto a Cailee Spaeny, già annunciata in precedenza.

FONTE: Variety

