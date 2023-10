Il regista del nuovo film della saga di Alien in arrivo il prossimo anno ha già mostrato la sua creazione all’ideatore del franchise, Ridley Scott, che a quanto pare ha decisamente gradito quanto visto.

Chiacchierando insieme all’acclamato collega Guillermo del Toro ai DGA Latino Summit, Alvarez ha raccontato che il suo desiderio era quello di far vedere il suo Alien a Ridley Scott prima che a chiunque altro. Una cosa, questa, che desiderava spaventandolo anche alquanto.

Alvarez aveva un discreto quantitativo di dubbi circa il sottoporsi al giudizio del celebre collega, ma era anche intenzionato ad “affrontarlo” faccia a faccia:

Tutto sì è però risolto con un “lieto fine”: Ridley Scott pare aver decisamente apprezzato il nuovo Alien:

È entrato nella stanza e mi ha detto, “Fede, che posso dire? È fo**utamente grandioso!”. Per me è stato come… La mia famiglia lo sa, è stato uno dei momenti più belli della mia vita: avere a che fare con un maestro come lui, che ammiro così tanto, che addirittura guarda persino un film fatto da me, soprattutto un film del genere (della saga di Alien, ndr.) che finisce per parlarmi per un’ora di quello che gli è piaciuto. Uno dei complimenti migliori che mi ha fatto è stato “I dialoghi sono fantastici. Sei tu lo sceneggiatore?”. Sì! Sono io!