In una recente intervista per Total Film, Cailee Spaney – protagonista di Alien: Romulus in cui interpreta un personaggio di nome Raines – ha parlato del suo approccio e di quanto sia intimidita dal fatto di aver ricevuto da Sigourney Weaver il testimone di protagonista di un film di Alien:

Osservare Sigourney interpretare quel ruolo è stato incredibile, lei è stata parte attiva dei quel cambiamento di cui quei film sono fautori. Non potrò mai essere lei. Anche se ho dato sfogo a qualsiasi cosa avessi dentro di me pur di interpretare come si deve il mio personaggio, cercando di renderlo sul più reale e tridimensionale possibile.

Alien: Romulus per la regia di Fede Alvarez (La casa, Man in The Dark) arriverà nei cinema il prossimo 14 agosto.

La storia ruota attorno un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio che, rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo.

Nel cast troviamo David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu, accanto a Cailee Spaeny.

