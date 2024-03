Dopo l’uscita del trailer di Alien: Romulus, Fede Alvarez ha parlato della realizzazione della pellicola spiegando di non aver fatto solamente ricorso a effetti visivi, ma a tanti effetti speciali.

“Per le creature abbiamo ingaggiato tutti quelli che hanno lavorato ad Alien” ha raccontato il regista all’Hollywood Reporter. “Avevano una ventina d’anni allora, erano nella squadra [di effetti speciali] di Stan Winston. E adesso sono diventati dei fenomeni“.

Ha poi aggiunto:

Ho un po’ questa ossessione di non usare green screen, perciò abbiamo costruito ogni creatura e set, […] ma non sono contrario al digitale. Ho potuto lavorare a La casa dopo aver girato questo corto intitolato Panic Attack! con un paio di amici, avevamo realizzato noi gli effetti visivi. Ancora oggi lavoro agli effetti dei miei film, a volte mi metto al computer e me ne occupo io stesso. In generale quindi tutto dipende da cos’è meglio per un’inquadratura, ma quando si tratta di incontri faccia a faccia con delle creature, niente batte le cose fatte dal vero. Per i set abbiamo costruito navicelle e miniature e poi abbiamo trovato un modo per sposare tutto quello con il mondo digitale. Ci sono delle cose che solo la CGI può fare quando si tratta di proporzioni e movimento, ma idealmente il pubblico non dovrebbe accorgersene. Dovrebbe sempre sembrare tutto realistico, io preferisco il fisico perché mi piace vedere le cose sul set. Non c’è niente di peggio che guardare il nulla durante le riprese, ma certe cose in digitale se fatte a dovere possono lasciarti a bocca aperta.

Il regista ha poi parlato della reazione di Ridley Scott alla visione di in un montaggio senza effetti:

Ridley ha guardato [Alien: Romulus] dopo aver finito il primo montaggio, senza effetti visivi perché non c’era stato ancora il tempo. Eppure ha comunque vissuto tutta l’esperienza, non mancava nulla, non so se mi spiego. Quindi lo si può vedere senza effetti visivi e comunque si capisce quello che succede, non si perde così tanto. È una questione di fatto.

Alien: Romulus per la regia di Fede Alvarez (La casa, Man in The Dark) arriverà nei cinema il prossimo 14 agosto.

La storia ruota attorno un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio che, rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo.

Nel cast troviamo David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu, accanto a Cailee Spaeny.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate