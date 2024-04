In una nuova intervista, Isabela Merced è tornata a parlare della sua esperienza con Alien: Romulus (GUARDA IL PRIMO TRAILER), il nuovo film della popolare saga sci-fi horror inaugurata nel 1979 con il seminale lungometraggio diretto da Ridley Scott.

L’attrice, che ritroveremo anche nella seconda stagione di The Last of Us, ha posto particolare attenzione sugli effetti pratici che il regista della pellicola, Fede Alvarez, ha impiegato per dare vita agli Xenomorfi.

Un livello di dettaglio incredibile

Parlando di Alien: Romulus con Collider, l’attrice spiega:

Il team di Legacy Effects ci ha davvero aiutato. Ero circondata da professionisti. La cosa interessante è che era stato pianificato come film per lo streaming fino a metà delle riprese. Dato che Fede Alvarez è davvero un fan nerdissimo di Alien, ha spinto molto il film. In realtà ha anche montato il teaser trailer da solo, cosa molto rara. Di solito, ci sono degli studi appositi che lavorano su quei materiali. Penso sia stato un onore assoluto partecipare al film. Ho imparato così tanto. Mando un saluto alla truope a Budapest. Persone incredibili. Erano davvero al top.

Poi sugli effetti pratici aggiunge:

Sicuramente la cosa che mi ha colpito di più è stato vedere per la prima volta lo Xenomorfo. Hanno usato un robot. E anche una persona, una persona molto alta, col costume e gli effetti speciali. Avevamo due Xenomorfi sul set, sempre, ed erano semplicemente terrificanti. Il livello dei dettagli era incredibile. Mi piacciono le unghie degli Xeno. È la mia parte preferita, le unghie cromate. Mi farò mettere le unghie cromate per la première. Mi vedrete con loro ovunque. Erano incredibili.

Alien: Romulus, la sinossi e i dettagli

Questo horror-thriller riporta alle origini il franchise di grande successo Alien: rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo.



Il film è interpretato da Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu. Alien: Romulus è diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett. Il film è prodotto da Ridley Scott (Napoleon), che ha diretto l’originale Alien e ha prodotto e diretto i nuovi film della saga, Prometheus e Alien: Covenant, Michael Pruss (Lo strangolatore di Boston) e Walter Hill (Alien); mentre Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon (Charlie’s Angels), Brent O’Connor (Bullet Train) e Tom Moran (Unstoppable – Fuori controllo) sono i produttori esecutivi.

Alien: Romulus per la regia di Fede Alvarez (La casa, Man in The Dark) arriverà nei cinema il prossimo 14 agosto, che ne dite del primo trailer?

Della trama si sa che seguirà un gruppo di giovani persone su un mondo lontano, che si ritrovano a confrontarsi con la forma di vita più terrificante nell’universo.

Nel cast troviamo David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu, accanto a Cailee Spaeny.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del film!

