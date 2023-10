Durante un incontro con il pubblico alla Alice Tully Hall del Lincoln Center, Andre Haigh ha parlato del suo ultimo film, All of Us Strangers, da lui scritto e diretto con protagonisti Andrew Scott e Paul Mescal.

Il film è basato sul romanzo Strangers di Taichi Yamada (1987) e segue l’avventura dello sceneggiatore Adam (Scott) che, dopo un incontro con il suo vicino Harry (Mescal), viene riportato nella sua casa di infanzia. Qui troverà i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell) ancora vivi e non invecchiati benché siano passati trent’anni dalla loro morte.

Il regista si è detto felicissimo della scelta di Andrew Scott:

Andrew mi piaceva da tanto tempo e questo mi sembrava un ruolo perfetto per lui. E non sono una di quelle persone che pensa che si debba essere queer per interpretare ruoli queer, ma per me in questo caso è stato importante, perché cercavo di rappresentare così tante sfumature che non volevo parlare in continuazione con qualcuno che faceva fatica a capire.

Paul Mescal è arrivato solamente in seguito a bordo del progetto per interpretare Harry. Il regista all’inizio non voleva proporre il ruolo all’attore perché credeva che non fosse interessato, ma dopo aver scoperto che invece da parte di Mescal c’era grande interesse, lo ha scritturato e ha iniziato a lavorare con i due affinché la loro chimica fosse “vera e autentica“.

Il film uscirà nei cinema statunitensi il 22 dicembre.

Fonte: THR

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate