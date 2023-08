Vi abbiamo mostrato qualche giorno fa le prime immagini di All of Us Strangers, il film scritto e diretto da Andrew Haigh con protagonisti Andrew Scott e Paul Mescal

Il film è basato sul romanzo Strangers di Taichi Yamada (1987) e segue l’avventura dello sceneggiatore Adam (Scott) che, dopo un incontro con il suo vicino Harry (Mescal), viene riportato nella sua casa di infanzia. Qui troverà i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell) ancora vivi e non invecchiati benché siano passati trent’anni dalla loro morte.

All of Us Strangers non è solo un film fantasy, ma anche romantico e vedrà coinvolti i due attori in scene d’amore. In un’intervista con Vanity Fair, Haigh ha rivelato che la chimica tra Mescal e Scott è stata istantanea.

C’era chimica tra loro due letteralmente nell’istante in cui li ho visti insieme.

Parlando nello specifico delle scene di sesso, il regista commenta:

Tutti e due erano piuttosto senza paura. Non c’era una sensazione che fossero spaventati nell’approcciarsi a quelle scene. Sapevano quanto fossero importanti.

Haigh non è nuovo alle scene di sesso, ma dice che in questo caso ha voluto fare qualcosa di diverso:

Sono stato più oggettivo nel modo in cui ho girato le scene di sesso in passato. Qui volevo davvero sentire la natura soggettiva del fare sesso e di ciò che si prova – il nervosismo, l’eccitazione e la sensazione fisica di essere toccato da qualcun altro.

Ha concluso Haigh parlando della scelta di includere Scott nel cast, un attore gay che potesse capire cosa significhi fare coming out e vivere in un certo periodo storico (gli anni ’80).

Non sono una di quelle persone che pensa di dover prendere un attore queer per un ruolo queer, ma in questo caso volevo farlo perché stavo cercando di mostrare alcune nuance di una certa generazione di persone gay. Avevo bisogno di qualcuno che potesse capire questo e avere questo tipo di conversazioni con me. Non volevo che suonasse come se stessi cercando di spiegare com’era.

Il film uscirà nei cinema il 22 dicembre.

FONTE: Vanity Fair

Classifiche consigliate