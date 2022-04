Alma Har’el alla regia dell’adattamento di Mockingbird, romanzo di Walter Tevis

Secondo quanto riportato da Deadline Alma Har’el , regista di Honey Boy, dirigerà prossimamente per la Searchlight Pictures l’adattamento cinematografico di, romanzo scritto da Walter Tevis, autore di La regina degli scacchi.

Il romanzo fantascientifico in questione è conosciuto nel nostro Paese con i titoli Solo il mimo canta al limitare del bosco e Futuro in trance.

J. Miles Dale (Nightmare Alley) e Robert Schwartz (Iron Will) produrranno il film insieme ad Har’el e Christopher Leggett. Alejandro Laguette e Rafael Marmor sono invece i produttori esecutivi. Taylor Friedman e Cornelia Burleigh supervisioneranno il progetto per la Searchlight Pictures.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del romanzo:

Siamo nel 2467 e da diverse generazioni sono i robot a prendere ogni decisione, mentre un individualismo esasperato regola la vita dell’uomo: la famiglia è abolita, la coabitazione vietata e ogni persona assume quotidianamente un mix di psicofarmaci e antidepressivi. I suicidi sono in aumento, non nascono più bambini e la popolazione mondiale sta avviandosi all’estinzione. Simbolo e guardiano dello status quo è Spofforth, androide di ultima generazione che agogna un suicidio che gli è però impedito dalla sua programmazione. A lui si contrapporranno Paul Bentley, un professore universitario che, riscoperta casualmente la lettura dimenticata da tempo, grazie ai libri apprende l’esistenza di un passato e la possibilità di un cambiamento, e Mary Lou, che sin da piccola ha rifiutato di assumere droghe pur di tenere gli occhi aperti sulla realtà. Tevis si muove dall’incrocio di queste tre vite creando una distopia postmoderna sulle inquietudini dell’uomo, dove la tecnologia senza controllo si trasforma da risorsa in pericolo.