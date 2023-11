Deadline riporta che la Paramount è al lavoro su un nuovo remake di The Longest Yard, la cui versione più recente è quella con Adam Sandler, distribuita in Italia col titolo L’altra sporca ultima meta. Come sceneggiatore, è stato ingaggiato Rodney Barnes, recentemente dietro la serie HBO Winning Time: L’ascesa della dinastia dei Lakers.

Il primo The Longest Yard, giunto da noi come Quella sporca ultima meta, risale al 1974, diretto da Robert Aldrich con protagonista Burt Reynolds. Successivamente, nel 2001 è arrivato Mean Machine, per la regia di Barry Skolnick. Nel 2005 invece è la volta del film con Sandler, con Peter Segal dietro la macchina da presa.

Ricordiamo che The Longest Yard è una commedia sportiva con protagonista un ex giocatore di football, finito in prigione, a cui viene affidato il compito di formare una squadra di detenuti per giocare una partita contro quella dei secondini. Mean Machine racconta una storia simile, ma usando il calcio come sport al centro delle vicende.

Il nuovo film sarà prodotto dalla Gunpowder & Sky, il cui attuale CEO Van Toffler è stato produttore esecutivo della versione del 2005. Insieme a lui, David Gale, ex capo di MTV, dietro la pellicola con Sandler.

