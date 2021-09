No Time To Die

Quando è stata annunciata l’acquisizione della MGM da parte di Amazon (operazione che deve ancora ricevere il via libera da parte del regolatore USA), l’industria cinematografica si è preoccupata soprattutto per la possibilità che il gigante potesse decidere di non far più uscire i film dial cinema, preferendo il debutto in streaming su Prime Video. Un’opzione verso la quale gli stessi proprietari della EON Productions, che producono la saga, si sono scagliati fin dall’inizio.

Ora, in occasione dell’imminente uscita di No Time to Die, Barbara Broccoli afferma di aver ricevuto rassicurazioni in tal senso da parte di Amazon. In un’intervista a Sky nel Regno Unito ha parlato del futuro del franchise:

Siamo sempre stati intenzionati a fare questi film per il cinema, e penso che questa rimanga la nostra posizione. Amazon, da parte sua, ci ha detto che i film della saga continueranno a essere distribuiti al cinema in futuro. Quindi vedremo.

Anche Daniel Craig ha lodato l’insistenza che i produttori di No Time to Die hanno avuto l’anno scorso e quest’anno perché il film uscisse al cinema e non direttamente in streaming:

Sarebbe stato veramente triste, per me, vederlo su un servizio in streaming. Per fortuna siamo arrivati fino a qui e usciremo al cinema.

Questa la sinossi ufficiale di No Time to Die, dal 30 settembre nei cinema italiani:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

Cosa ne pensate? Curiosi di vedere il James Bond di Cary Fukunaga, l’ultimo interpretato da Daniel Craig? Diteci la vostra, come al solito, nei commenti qua sotto all’articolo!

