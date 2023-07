In occasione del festival di Taormina, Amber Heard è tornata a parlare con Deadline di Aquaman e della pressione dietro il lavoro nei cinecomic.

Il nuovo film del supereroe marino uscirà nei cinema italiani a dicembre 2023, ma segue una lunga serie di fallimenti in casa DC. Black Adam, Shazam 2 e The Flash sono stati infatti tutti flop, mentre le sorti di Aquaman e il regno perduto sono quanto mai incerte.

L’interprete di Mera ha parlato delle sue speranze per il nuovo film, riconoscendo che:

C’è molta pressione su questi grandi franchise, con milioni e milioni di dollari in ballo, e i compromessi sono una parte del cercare di rendere il film il prodotto di maggior successo possibile. Dall’altra parte dello spettro ci sono i piccoli film indie come In The Fire, un lavoro di arte e un lavoro d’amore, con nulla di lontanamente vicino alle stesse risorse, e quindi ci sono compromessi anche qui. La miglior fortuna che puoi avere come attore è di essere capace di bilanciare entrambe le cose.

Amber Heard si è detta poi onorata di fare parte del cast di Aquaman:

Sono molto onorata di far parte Aquaman, di quel franchise e della macchina alle sue spalle. E poi ci sono questi piccoli progetti appassionanti come In The Fire, che mi ha permesso con orgoglio di conoscere il regista e il cast con cui mi sono sporcata le mani per infondere vita in questa storia. C’è qualcosa di fantastico in questo, e penso che avere successo per un attore significhi essere capace di avere entrambe le cose.