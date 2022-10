Amber Midthunder, la protagonista di Prey, vuole un ruolo in un cinecomic Marvel

In una recente intervista con Variety, in occasione del Newport Beach Film Festival, Amber Midthunder – la protagonista di Prey – ha parlato di uno degli universi in cui vorrebbe entrare: l’Universo Marvel.

L’attrice ha ammesso di esser sempre stata una fan di quel mondo:

Sono decisamente una grande fan dell’UCM. Ho sempre amato i film di X-Men e quelli di Avengers, sono un’appasionata da tanto tempo.

Quanto al personaggio che vorrebbe interpretare, l’attrice non si è sbilanciata:

Ne riparleremo più tardi

