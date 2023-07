Durante un’intervista con Comicbook, America Ferrera ha parlato del suo ruolo in Barbie, il film di Greta Gerwig in arrivo il 20 luglio.

L’attrice nel film interpreta Gloria, un personaggio in cui la Barbie di Margot Robbie si imbatterà nel mondo reale. Ferrera si è detta felice di non esser stata scelta per interpretare una delle tanti versioni di Barbie: “Gloria è la parte che avrei scelto io, perciò sono felice che Greta [Gerwig] abbia pensato a me. E poi, senza rivelare nulla, ho comunque potuto indossare dei vestiti da Barbie“.

