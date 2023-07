Da tempo si sa che il 21 luglio negli Stati Uniti si consumerà la sfida cinematografica dell’anno: quella tra Barbie e Oppenheimer, che recentemente ha acquisito anche un nome: Barbenheimer. Più che una battaglia sembra però che questa per molti spettatori sarà un’occasione per una particolarissima double feature: secondo quanto riportato da Variety, AMC Theatres, la più grande catena di cinema del mondo, ha reso noto che più di 20.000 membri del “programma fedeltà” AMC Stubs hanno acquistato i biglietti per vedere i due film nello stesso giorno.

Il risultato nasce dal grande “dibattito” presente da mesi sui social e dà grandi speranze agli esercenti. Elizabeth Frank, vicepresidente esecutivo della programmazione mondiale e direttrice creativa di AMC Theatres, ha dichiarato:

Il fatto che più di 20.000 spettatori abbiano già pianificato e acquistato i biglietti per vedere Barbie e Oppenheimer nello stesso giorno è un ottimo segno che la crescente conversazione online sulla visione di questi due incredibili film si sta trasformando in vendite di biglietti e, cosa altrettanto entusiasmante, a 10 giorni dall’uscita dei film, questo potrebbe essere solo l’inizio. Da venerdì a oggi, abbiamo registrato un aumento del 33% nel numero di spettatori che hanno deciso di creare il proprio double feature acquistando i biglietti per vedere entrambi i film nello stesso giorno. Siamo entusiasti nel vedere questo slancio.

Bisogna però sottolineare come i numeri siano difficili da contestualizzare: non ci sono molti dati su double feature da mettere a confronto e lo stesso numero totale di membri AMC Stubs è poco chiaro. Adam Aron, CEO di AMC, ha rivelato in precedenza che gli iscritti alla lista A (una delle categorie di AMC Stubs) si attestano tra i 900 mila e 1 milione. Vi ricordiamo infine che noi italiani questa combo non la potremmo fare: nel nostro Paese Barbie uscirà il prossimo 20 luglio, Oppenheimer il 23 agosto.

Cosa ne pensate del Barbenheimer? Vi sarebbe piaciuto fare una combo Barbie e Oppenheimer? Lasciate un commento!

FONTE: Variety

Classifiche consigliate