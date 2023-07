Il nuovo film di Greta Gerwig vede un gran numero di attori interpretare varie versioni di Barbie e Ken, capitanati da Margot Robbie e Ryan Gosling. A popolare la pellicola non sono però solo le versioni umane delle famose bambole, ma anche umani… umani. Tra questi troviamo l’attrice America Ferrera che, in un’intervista con Comic Book, ha rivelato di aver pianto durante il suo primo giorno sul set:

Quello che ricordo è di essere arrivata il primo giorno di riprese ed era la prima scena, quella in cui Margot si sveglia nel suo letto a forma di cuore nella sua giornata perfetta. Ho guardato nel monitor e ho cominciato a piangere. Ho pensato: “Non posso credere che sia così bello, così accurato e significativo, e che abbiamo questo film su una donna iconica per le donne… È esattamente il film che lei merita di avere. Il film che noi meritiamo di avere!”

Continua l’attrice:

Ci sono aspetti positivi e negativi in Barbie, e c’è spazio per tutto questo nel film. Ma non è che abbiamo realizzato qualcosa di patinato, a basso costo, con un paio di battute trite davanti al quale le mamme avrebbero piazzato comunque i loro figli. Nella nostra versione del film ci sono molti livelli artistici, stratificati uno sopra l’altro. Ci siamo detti: “Ma certo che ci meritiamo un film come questo. Le nostre storie, le cose che amiamo e stimiamo meritano di essere trattate con questa dignità.” Sono così grata a Margot e Greta per essere state loro a guidare questo film.