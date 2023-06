Il protagonista di American Pie Jason Biggs ha rilasciato un’intervista a People Magazine in cui ha ricordato una delle scene più indimenticabili della pellicola del 1999 scritta da Adam Herz e diretta da Paul Weitz che incassò la bellezza di 235 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di appena 11.

Parliamo, chiaramente, di quella che dà il titolo al film, quella in cui il personaggio di Biggs, Jim Levenstein, fa sesso con una torta di mele per cercare di capire le “sensazioni tattili e fisiche” della “terza base”.

L’attore racconta:

Ricordo quando ho letto per la prima volta la sceneggiatura, pensavo che fosse fantastica, diversa da tutto ciò che avevo letto prima. Ma poi è arrivato il giorno delle riprese e ho avuto un momento di panico in cui ho pensato: “Oh cavolo, e se nessuno poi lo vede? O anzi se lo vedono?”. E se poi pensano: “Cosa diavolo ha fatto quel tizio? Perché avrebbe dovuto fare una cosa del genere? È orribile”. La mia fiducia è cominciata a vacillare.

Ho chiamato il mio manager e ricordo di avergli detto: “Amico, devo davvero entrare lì e fare questa roba con una torta? È pornografia? Mi sto confondendo? Non è che magari non è così divertente come pensavo? Devo davvero farlo?”. E lui mi disse letteralmente: “Jason, vai ‘monta’ quella torta con tutto quello che hai!”. Sono andato in scena e ho pensato: “Okay, eccoci qua”. Ho fatto la prima ripresa e c’è stata una breve pausa e ricordo di aver pensato: “Mio Dio, cosa sta succedendo?”. Solo che improvvisamente tutti sul set hanno cominciato a ridere e a quel punto ho pensato: “‘Oh, è incredibile! È andata! È un grandissimo successo”. E da quel momento, non ho più messo in dubbio nulla. È stato un punto di svolta nella mia vita in cui ho pensato: “Se penso che sia divertente, lo faccio senza paura. Se cado miseramente nel farlo, pazienza”.

Quando le persone si rendono conto di quello che farò con la torta, l’immagine di me con la torta è divertente, ma ciò che rende davvero la scena memorabile ed esilarante, la parte più divertente di quel passaggio, credo, è la reazione di Eugene. È quello che la completa. È la ciliegina sulla torta. Ed è stato semplicemente brillante.