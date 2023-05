Ad aprile del 2021, tara Reid rivelava che, all’orizzonte, c’era la possibilità di un nuovo American Pie e che una sceneggiatura per la pellicola esisteva già (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Adesso anche Seann William Scott, l’interprete del solo e unico Steve Stifler, parla di questa possibilità spiegando di avere un’idea per un potenziale nuovo American Pie.

Non saprei, sai amo questi personaggi così tanto. Dovrebbe basarsi su un’idea davvero grandiosa, specie oggigiorno. Sai, le commedie sono complicate, lo sono sempre state e oggi sono profondamente cambiate. Ma, in tutta onestà, abbiamo parlato di un’idea. Ne avevo una e ne ho ancora una di cui abbiamo cominciato a parlare di recente. Sarebbe divertente da vedere, ma anche affascinante da osservare, con uno Stifler che si avvicina ai cinquanta e cerca ancora di capire le cose. Una persona che non è cambiata troppo mentre il mondo intorno a lui sì. Come sarebbe la sua vita? Ci sarebbe un finale divertente per questa storia? ma non so se accadrà mai.