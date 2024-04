La cover story di maggio di Vogue, realizzata in occasione dell’arrivo nelle sale di Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino, è tutta dedicata a Zendaya e, nel pezzo, c’è anche una divertente dichiarazione – o meglio, ammissione di colpa – della leggendaria produttrice Amy Pascal.

Amy Pascal, che tramite la sua casa di produzione ha prodotto e produce i film di Spider-Man con la Sony Pictures e i Marvel Studios, ha ammesso che ai tempi dell’audizione di Zendaya per MJ nel primo film dell’Uomo Ragno con Tom Holland non aveva idea che fosse già famosa:

Non indossava trucco ed era vestita come una ragazza normale, e noi abbiamo pensato qualcosa come “Oh mio Dio, è incredibile. Deve essere nel film”. E poi abbiamo scoperto che era una persona già totalmente famosa, e ci siamo sentiti davvero stupidi.