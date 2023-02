Ana De Armas incolpa i social per aver annacquato il concetto di “star del cinema”

Ana De Armas ha spiegato in maniera molto schietta e diretta che, secondo lei, i social media hanno contribuito a privare le nuove generazioni del concetto di “star del cinema” con tutto ciò che ne consegue in materia di “fascinazione” collegata alla cosa.

L’attrice di Blonde e Cena con delitto spiega che, a suo modo di vedere, le piattaforme social hanno “annacquato” il significato di quello che le star del cinema sono state per le persone fino a qualche anno fa.

Ana de Armas dice:

Mi pare che le nove generazioni non abbiano questo concetto per via dei social media. Ci sono così tante informazioni ed eccessive condivisioni alla portata di tutti. Il concetto di star del cinema ha a che fare con qualcuno d’inavvicinabile che puoi vedere solo sul grande schermo. Quel senso di mistero è sparito. E per la maggior parte siamo stati noi stessi a farlo: nessuno nasconde più niente a nessuno.

L’attrice, che si è tolta da ogni social a eccezione di Instagram aggiunge:

Se dipendesse da me mi cancellerei da Instagram adesso, ma non posso. Capisco di non essere solo un’attrice e che ho degli obblighi verso altri marchi – e non solo quelli – con i quali lavoro. È andato bene per Blonde e per quei film di cui voglio parlare. Ma è un meccanismo subdolo perché ti porta ad avvertire la pressione circa il dover condividere qualcosa di personale, una tua opinione o qualcosa di provato per far sì che le persone continuino a essere interessate a te. Devo trovare una qualche forma di equilibrio, cosa che trovo davvero difficile.