Ballerina sarà l’ultimo film d’azione di Ana de Armas, almeno per il momento

In un’intervista con Vanity Fair, Ana de Armas ha condiviso il suo desiderio di interrompere, almeno per il momento, la sua carriera nei film d’azione dopo Ballerina, spin-off di John Wick attualmente in produzione di cui è la protagonista. L’attrice è infatti recentemente apparsa in No Time To Die e The Gray Man, mentre ora vorrebbe avere ruoli ed esperienze più simili a quelli di Blonde, biopic dove veste i panni di Marilyn Monroe. Ecco le sue parole:

Dopo Bond, c’è stata una sorta di ondata di ruoli d’azione, ed è stato divertente. Ho scelto tra quelli che ritenevo più eccitanti o con persone con cui volevo lavorare. Sento che Ballerina sarà la fine di tutto questo, almeno per ora, perché ho voglia di un’ondata di film tipo Blonde. Voglio lavorare con i registi e lavorare sui personaggi. Ho avuto l’opportunità di incontrare registi con cui voglio lavorare. Le persone a cui ho accesso stanno cambiando e questo mi rende molto eccitata.

Durante la pre-produzione di Ballerina, de Armas è stata inoltre determinante nel coinvolgere Emerald Fennell (Una donna promettente) nel lavoro alla sceneggiatura del film. Ecco come è andata:

Quando arrivo sul set per girare, sono un’attrice e voglio concentrarmi solo su quello, e voglio godermi quella parte. Nella realizzazione di un film, a volte però il regista vuole che gli attori siano coinvolti, ma non è scontato. Quindi, avere un posto come produttore garantisce almeno di avere una voce in capitolo e di partecipare alle conversazioni. Per Ballerina è stato importante avere un’ottima sceneggiatura. All’inizio, quando ho incontrato Len [Wiseman, il regista], ho detto: “Abbiamo bisogno di fare un passaggio con una sceneggiatrice donna“, ed è stato fantastico. Mi è piaciuto che abbiano ascoltato le mie parole e che quello che avevo chiesto sia stato fatto per il bene di tutti noi. E ora abbiamo una sceneggiatura davvero bella, con un tocco femminile e il lato di Len, che è anche molto intelligente.

A produrre Ballerina, troviamo Erica Lee e Chad Stahelski (regista della saga ed esperto stuntman), mentre Keanu Reeves figura come produttore esecutivo insieme a Kaley Smalley della Sketch Films (casa di produzione di Wiseman). Il cast include Ian McShane, Anjelica Huston, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno e Norman Reedus.

Cosa ne pensate delle parole di Ana de Armas su Ballerina? Lasciate un commento!

FONTE: Vanity Fair