Uno dei personaggi fondamentali del film Anatomia di una caduta è il cane Snoop, guida del figlio della protagonista che ha gravi problemi di vista. A prestare il muso a Snoop è Messi, un border collie di 7 anni dagli occhi azzurri.

Racconta Laura Martin Contini, proprietaria e addestratrice di Messi, il modo in cui il cane è stato preparato per “recitare” sul set. In particolare era richiesto dalla sceneggiatura e dalla regista, Justine Triet, che sapesse fingersi morto.

Quello su cui abbiamo dovuto lavorare continuamente era come essere in grado di trasportarlo e allo stesso tempo farlo rimanere inerte. È qualcosa che ho raggiunto nel tempo, lavorando ogni giorno. Abbiamo iniziato sul letto, e dovevamo capire quanto disturbo questo cane sarebbe stato in grado di sopportare rimanendo flaccido.

Lavorando per il cinema Messi è abituato alle telecamere, ma la sua addestratrice ha operato affinché si abituasse anche alle urla degli attori. Inoltre ha guardato parecchi video sull’addestramento di cani per bambini non vedenti. A tal proposito racconta Milo Machado Graner, l’interprete del figlio della protagonista:

Ho incontrato Messi mesi prima di girare, diverse volte. Ci siamo preparati entrambi separatamente, e devo dire che lui riusciva a simulare molto bene la letargia.

Ora però, dopo che Messi ha interpretato così bene quella scena in stato catatonico, Contini ha paura che venga richiesto solo per quel tipo di lavori.

FONTE: Variety

