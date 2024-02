Anatomia di una caduta di Justine Triet ha vinto la Palma d’Oro a Cannes ed è candidato ai Premi Oscar in ben 5 categorie, tra cui miglior film. Si parla molto di Sandra Hüller, candidata come migliore attrice, ma negli ultimi giorni gli occhi di tutti si sono spostati su Messi (nel film Snoop), il cane guida del figlio della protagonista.

Racconta Laura Martin Contini, proprietaria e dog trainer di Messi, a IndieWire che lavorare con un cane sul set richiede moltissima preparazione:

Anche le cose più semplici richiedono tantissimo lavoro.

Ad esempio nel finale, quando Scoop dorme di fianco a Sandra, fuori scena c’era l’addestratrice che chiudeva gli occhi, in modo che il cane rispondesse al comando chiudendoli a sua volta. Ancora, Contini aggiunge che per la scena in cui Snoop viene avvelenato si sono preparati ogni giorno per due mesi.

Doveva avvenire gradualmente. Prima, il semplice sdraiarsi e tenere la testa in qualche modo immobile. [Ho] iniziato da lì e poi [abbiamo lavorato su] sollevare la testa e lasciarla cadere indietro senza resistenza.

Messi è un border collie di sette anni dagli occhi blu, spaventosamente simili a quelli del bambino di cui si occupa nel film. Racconta Justine Triet la sua volontà che Messi fosse un personaggio vero e non un semplice accessorio:

Non volevo considerare [Snoop] come un accessorio. È un personaggio reale. Allo stesso tempo, è un po’ lo spettro di Samuel e lo sguardo di Daniel, perché Daniel non poteva vedere e il cane, ovviamente, può vedere, ma non può parlare.

Messi era presente anche all’Oscar luncheon. Nell’episodio più recente del podcast The Town Tom Quinn, il capo di Neon (che distribuisce Anatomia di una caduta negli USA), ha ammesso che “invitare” Messi all’evento è sembrata una mossa pubblicitaria inevitabile, perchè avrebbe certamente catturato l’attenzione dei tantissimi attori presenti dando enorme visibilità al film che – nonostante lo strapotere di Oppenheimer – punta comunque a vincere quanti più Oscar possibile. Il cane è stato visto in compagnia di Ryan Gosling, Billie Eilish, America Ferrera e altre star, e non è da escludere che abbia dato qualche chance in più (anche solo per il fattore simpatia) al film a pochi giorni dall’inizio delle votazioni finali…

LEGGI – Tutte le nomination agli Oscar

Seguiteci su TikTok!

Oscar 2023: link utili

Classifiche consigliate