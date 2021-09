Doctor Strange in the Multiverse of Madness

A luglio abbiamo scoperto che nel ricco cast disarebbe potuto apparire anche, di ritorno nei panni didopo la serie su Disney+.

A rivelarlo era stato l’Hollywood Reporter, che oltre a dare l’annuncio del rinnovo di Loki per una seconda stagione, aveva preannunciato che i fan non avrebbero dovuto aspettare molto prima di rivedere Tom Hiddleston nei panni del Dio dell’inganno.

Adesso Disinsider aggiunge carne al fuoco precisando che, come lecito aspettarsi, Loki non sarà solo: accanto a lui ci saranno anche Sylvie e Mobius, che abbiamo imparato a conoscere nel corso dei sei episodi approdati in streaming.

La notizia non dovrebbe sorprendere: la sesta puntata di Loki si è conclusa con un colpo di scena legato a Kang e al Multiverso, cambiando le carte in tavola dell’Universo Cinematografico Marvel. Questo senza contare che lo sceneggiatore di Loki è lo stesso di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Ovviamente per il momento si tratta di voci di corridoio, perciò l’invito è a prendere la notizia con cautela.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022. Le riprese si sono tenute anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del lungometraggio.

