Il fuggitivo, uno dei più noti action-thriller degli anni ’90, usciva trent’anni fa esatti (LEGGI LO SPECIALE). Per celebrare l’anniversario, il regista Andrew Davis ha concesso un’intervista a CB, dove ha spiegato quali sono state secondo lui le chiavi del successo della pellicola e in cosa quelle di quel periodo si differenziano dai prodotti più recenti appartenenti al medesimo genere. Ecco le sue parole:

Il ritmo e la velocità del film… sono un’interessante linea di demarcazione tra le cose che oggi sono montate così velocemente che si fa fatica a seguire quello che succede. E le persone che parlano borbottando, è una specie di realismo… ci sono attori che borbottano per mantenere il realismo, e non si riesce a capire le parole. Quindi penso che [Il fuggitivo] abbia una struttura classica in termini di informazioni che vengono date alle persone e di come le si segue.