Nel corso di una chiacchierata conper HERO magazine,ha parlato di, il nuovo cinecomic della Sony Pictures tratto dai fumetti Marvel.

L’attore ha svelato di essere già a Londra nei pressi dell’ufficio di produzione del film in attesa dell’inizio delle riprese e in vista di una lunga preparazione per le scene d’azione del film.

I due hanno poi parlato della pressione legata a un ruolo così noto:

[A differenza di Kick-Ass], stai per mettere piede in un territorio che le persone conoscono bene e di cui hanno opinioni molto chiare. Sei grande e grosso da poterlo gestire, ma vorrei sapere come ti senti… ATJ: Ha i suoi ostacoli, come puoi immaginare!

AG: Hai un aspetto perfetto, il corpo, la faccia, la barba, i capelli. Sembri uscito dai fumetti ed è bellissimo! ATJ: In genere la si guarda da un’altra angolazione, ma per me si tratta di partire dall’interno all’esterno. Solitamente parti dall’aspetto fisico perché è la cosa più evidente dei fumetti e pensi: “Oh, ha questo aspetto, quindi devo averlo anche io“. Poi inizi a scavare a fondo e dici: “Ecco le sue origini, ecco questo legame, ecco quest’altro legame…“.

La speranza è di poter interpretare un personaggio a cui dare vita, c’è sempre spazio per dare il tuo contribuito e apportare qualcosa che spicchi. Si tratta di una nuova sfida, si parla spesso di pressione e a me non va di prendere le distanze da roba controversa. Non so che problemi ho, ma sono sempre attratto da cose che potrebbero farmi venire un caz*o di infarto.