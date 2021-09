[Fare cinema e interpretare Spider-Man] non è un modo per vendere magliette, tazze e Happy Meal, ma è uno strumento per dare ai giovani la possibilità di sentire la loro straordinarietà e la loro ordinarietà, vedendo qualcuno esattamente come loro che deve fare i conti con questi aspetti. Per me era questo, ma poi ognuno pensa ai propri intenti.