Durante la promozione di, Andy Serkis si è ritrovato a parlare di due mondi che conosce fin troppo bene. Il primo è, naturalmente, quello del, di cui l’anno prossimo arriverà una serie targata Amazon.

Quanto è informato l’attore e regista in proposito?

So giusto un po’ di ciò che la serie offrirà. Sono davvero emozionato di scoprire la direzione che prenderà perché è un mondo incredibile. La Terra di Mezzo è un posto incredibile di cui ho fatto parte interpretando Gollum tanti anni fa. Rivisitare la Terra di Mezzo, stare al leggio a leggere i libri [per l’audiolibro] è stato bellissimo. Difficile, ma bellissimo.

Ha poi parlato di Black Panther: Wakanda Forever:

Il Wakanda come mondo, come posto, come filosofia è qualcosa si straordinario. Sono davvero emozionato di scoprire come andrà avanti la storia. Ovviamente, è molto triste alla luce della dipartita di Chadwick, ma sono certo che la storia renderà omaggio a una performance tanto straordinaria e a un attore così incredibile.