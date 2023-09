Come probabilmente avrete notato, Angelina Jolie, una delle stelle più luminose di Hollywood, negli ultimi anni si è defilata dalla luce dei riflettori.

Negli ultimi dieci anni l’abbiamo vista in Maleficent, grande successo Disney del 2014, ha poi diretto e co-recitato con l’ex marito nel film flop By the Sea nel 2015 e poi la sua presenza al cinema si è ridotta significativamente. L’abbiamo rivista nei panni della protagonista nel sequel di Maleficent del 2019 e poi nel 2021 in Quelli che mi vogliono morto. Infine ha avuto un ruolo anche nel film Marvel Eternals (2021) e nel film fantasy del 2020 Alice e Peter.

Jolie ha parlato con Vogue in occasione del lancio di Atelier Jolie, sua linea di moda sostenibile, e ha commentato anche il suo allontanamento da Hollywood, spiegando che ha iniziato a fare meno film “sette anni fa, ho accettato incarichi che non richiedessero riprese lunghe. Dovevamo guarire da molte cose. Stiamo ancora cercando il nostro equilibrio“.

Benché l’attrice non ne faccia cenno, i tempi del suo graduale ridursi dei ruoli coincidono con quelli del difficile divorzio da Brad Pitt. Ha anche ammesso:

Mi sento un po’ giù in questi giorni. Sento di non essere stata me stessa per dieci anni, in un certo senso. Ma non voglio entrare nel dettaglio.

L’attrice rivela inoltre che lavorare nella moda, in un nuovo contesto creativo, è stato terapeutico per lei.

